«Северсталь» хочет показывать все свои матчи в HD на федеральных каналах

Заместитель директора хоккейного клуба «Северсталь» по развитию и маркетингу Сергей Соколов прокомментировал ситуацию с трансляциями домашних матчей.



«В настоящий момент клуб ведёт переговоры с КХЛ ТВ, а главной его целью является показ всех домашних матчей «Северстали» на федеральных телеканалах в HD-качестве. Свет, который мы повесили в прошлом году, это позволяет. К сожалению, оборудование, которым располагает «Канал-12», не соответствует требованиям при производстве HD-картинки, поэтому мы будем вынуждены работать с другими подрядчиками.



Что же касается трансляций на территории нашего региона, то это прерогатива телеканалов области и в частности ТС «Канал-12». Телеканалы покупают права у КХЛ ТВ, потом зарабатывают на показе трансляций хоккейных матчей. Это вопрос коммерции и бизнеса. А как его вести – решение, зависящее исключительно от руководства телеканала. Поэтому вопрос, будет «Канал-12» показывать трансляции или нет, зависит только от них. И хоккейный клуб здесь никак не влияет на данное решение.



Со своей стороны мы готовы всячески помогать местным телеканалам делать максимально интересный продукт. Мы готовы организовывать прямые включения, интервью, участвовать в производстве эксклюзивных программ. Чтобы всё это было интересно зрителям Череповца и Вологодской области. Но, как было сказано выше, мы, клуб, выступаем третьей стороной. А все решения в этом поле принимает руководство телеканалов», — рассказал специалист официальному сайту клуба.

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