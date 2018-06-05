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Татар: вообще, у «Вегаса» хорошее большинство, но сегодня не смогли забить

Татар: вообще, у «Вегаса» хорошее большинство, но сегодня не смогли забить
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Татар после поражения в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 1-3 в серии) не стал критиковать игру своей команды в большинстве. Напомним, «рыцари» не сумели реализовать ни одной попытки из четырёх.

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«Вообще, у нас хорошее большинство, но забить сегодня мы не смогли. Кроме того уверен, что мы подробнее проанализируем меньшинство. К следующей игре данный компонент необходимо поправить», — приводит слова Татара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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