Защитник «Йокерита» Риссанен перешёл в шведский «Эребру»

Защитник финского «Йокерита» Расмус Риссанен перешёл в шведский клуб «Эребру», информирует Aftonbladet. Контракт с 26-летним хоккеистом подписан на два сезона.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Риссанен провёл 31 матч, отметившись тремя результативными передачами при показателе полезности "-2" и 18 минутах штрафного времени.



«Мы рады получить жёсткого защитника с хорошими габаритами. Он умеет хорошо выходить из своей зоны и достаточно крепок, чтобы встречать соперников мощными силовыми приёмами», — рассказал спортивный директор «Эребру» Никлас Йоханссон.

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