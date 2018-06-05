Скабелка: эпоха Найджела Доуса, определявшего игру «Барыса», ушла

Новый главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о формировании состава команды.



«Эпоха Найджела Доуса, который долгие годы определял игру команды вместе с Бойдом и Боченски, а затем с Веем, ушла. „Барыс“ – это базовый клуб сборной Казахстана, поэтому сейчас в составе большое количество ребят с казахстанскими паспортами. В апреле 2019 года сборной предстоит домашний чемпионат мира, где команда будет биться за выход в топ-дивизион. Сейчас мы уделим внимание формированию звена легионеров.



После месяца работы, который мы проведём до Кубка президента Казахстана, будем понимать потенциал команды. Будем формировать костяк команды, который выступит в сезоне. Конкретно по фамилиям, думаю, сейчас говорить неуместно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Скабелка: в тренерский штаб «Барыса» войдёт Копать, остальных объявим позже