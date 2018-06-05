Галлан: верю в своих парней, но «Вегасу» нужно лучше защищаться

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после крупного поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 1-3) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли 2018 года отметил, что верит в свою команду.



«Надо лучше защищаться. У нас в обороне слишком много ребят, и они просто смотрят на соперника, который владеет шайбой. Мы открываем свои зоны. А нужно просчитывать, на кого последует пас, надо совершать перехваты. При этом если сделать бросок „Вашингтона“ не таким опасным, чтобы он не был в упор, то Марк-Андре нас выручит.



Я действительно верю в своих ребят, что у них осталась уверенность. Как я уже говорил, в четвёртом матче финала мы играли с полной выкладкой, показывали классный хоккей. Возможно, совершили бы пару прорывов в первом периоде, повели 2:0 в счёте — и все сложилось бы иначе. Но нам нужно сохранить этот хоккей, играть с такой же отдачей и реализовывать свои голевые моменты. В принципе мы сделали шаг в правильном направлении. И надеюсь, старт пятого матча на своей арене у нас получится лучше», — цитирует Галлана официальный сайт лиги.



Он мог работать на ферме, а ведёт «Вашингтон» к Кубку Стэнли «Слава богу, что у нас есть такой вратарь», — сказал Александр Овечкин.