«Айлендерс» уволили главного тренера и генерального менеджера

Руководство клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» приняло решение уволить генерального менеджера Гарта Сноу и главного тренера Дага Уэйта, информирует официальный «твиттер» клуба. Роль генерального менеджера временно принял на себя опытный Лу Ламорелло, недавно пришедший в клуб. Сейчас он лично занимается поисками главного тренера.



Напомним, «островитяне» в сезоне-2017/18 не сумели выйти в плей-офф, заняв только 11-ю строчку в таблице Восточной конференции.



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