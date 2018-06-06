Галлан: перед этим сезоном у «Кэпиталз» было ощущение ушедшего поезда

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился мнением о игре «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне. Напомним, что команды встретились в финале Кубка Стэнли–2018. Счёт в серии 3-1 в пользу «Вашингтона».

«Перед этим сезоном у «Кэпиталз», вероятно, было ощущение ушедшего поезда. Это сняло с команды давление. Они провели выдающийся сезон и играют в прекрасный хоккей в плей-офф. Они очень стараются и все делают правильно», — цитирует Галлана пресс-служба лиги.

Пятый матч финальной серии состоится 8 июня мск.