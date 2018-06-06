Генменеджер «Сибири» Фастовский стал руководителем филиала ФХР в Новосибирске

Генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский стал руководителем филиала Федерации хоккея России в Новосибирске, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.

«Президент Федерации хоккея России Владислав Александрович Третьяк подписал приказ, согласно которому, руководителем филиала ФХР в Новосибирске стал генеральный менеджер ХК «Сибирь» Кирилл Валерьевич Фастовский!», — сообщается в официальном «аккаунте» клуба.

С 2000 по 2009 год Фастовский трудился в ХК ЦСКА, с 2009 по 2010 год являлся спортивным директором Молодёжной хоккейной лиги, с 2010 года занимает пост генменеджера «Сибири». ЦСКА при работе Фастовского занял третье место в регулярном чемпионате-2007/08, а в сезоне-2006/07 дошёл до полуфинала плей-офф чемпионата России. «Сибирь» в сезоне-2014/15 завоевала бронзовые медали чемпионата КХЛ.



