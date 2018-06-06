Голкипер «Вашингтона» Самсонов тренируется в Испании под руководством Давыдова

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов готовится к новому сезону под руководством тренера вратарей сборной России и СКА Рашита Давыдова. Это видно из фотографии, которую разместил голкипер «столичных» в своём «инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Самсонова.

Напомним, Самсонов в это межсезонье заключил контракт со «столичной» командой. 21-летний Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15. В минувшем сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.