Стал известен план подготовки «Барыса» к сезону-2018/19

ХК «Барыс» утвердил план мероприятий первой команды на предсезонный сбор. Команда выходит из отпуска 12 июля. Весь период предсезонной подготовки «Барыс» под руководством Андрея Скабелки проведёт в Астане.



С 9 по 12 августа на «Барыс Арене» состоится традиционный турнир «Кубок Президента РК». В этом сезоне в нём примут участие 4 команды: «Барыс», «Амур» (Хабаровск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), национальная сборная Казахстана.



В конце августа «Барыс» сыграет на Кубке Республики Башкортостана в Уфе.

Фото: hcbarys.kz