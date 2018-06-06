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Стал известен план подготовки «Барыса» к сезону-2018/19

Стал известен план подготовки «Барыса» к сезону-2018/19
Хоккей / КХЛ

ХК «Барыс» утвердил план мероприятий первой команды на предсезонный сбор. Команда выходит из отпуска 12 июля. Весь период предсезонной подготовки «Барыс» под руководством Андрея Скабелки проведёт в Астане.

С 9 по 12 августа на «Барыс Арене» состоится традиционный турнир «Кубок Президента РК». В этом сезоне в нём примут участие 4 команды: «Барыс», «Амур» (Хабаровск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), национальная сборная Казахстана.

В конце августа «Барыс» сыграет на Кубке Республики Башкортостана в Уфе.

Фото: hcbarys.kz
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Все состоявшиеся и не подтверждённые сделки.
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