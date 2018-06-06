Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ФХР продлила контракты с Валерием Брагиным и Олегом Браташом по схеме «2+2»

Фото: РИА Новости
ФХР продлила контракты с Валерием Брагиным и Олегом Браташом по схеме «2+2»
Хоккей / КХЛ

Федерация хоккея России продлила контракты с тренерами Валерием Брагиным и Олегом Браташом.

Брагин продолжит работу в качестве главного тренера молодёжной сборной, Браташ – в том же качестве – с олимпийской (ближайшим резервом национальной сборной). Соглашения рассчитаны на два года с возможностью продления ещё на два.

За время работы Валерия Брагина в молодёжной сборной с 2010 по 2012 год и с 2015 по 2018-й команда пять раз завоёвывала медали – золотую, три серебряных и одну бронзовую.

В период своего существования с 2015 года олимпийская сборная под руководством Олега Браташа выиграла четыре международных титула.

Кто, если не Брагин? «Молодёжка» может осиротеть
Главный тренер молодёжной сборной России снова на распутье. Кто его заменит?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент