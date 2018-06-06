ФХР продлила контракты с Валерием Брагиным и Олегом Браташом по схеме «2+2»

Федерация хоккея России продлила контракты с тренерами Валерием Брагиным и Олегом Браташом.

Брагин продолжит работу в качестве главного тренера молодёжной сборной, Браташ – в том же качестве – с олимпийской (ближайшим резервом национальной сборной). Соглашения рассчитаны на два года с возможностью продления ещё на два.

За время работы Валерия Брагина в молодёжной сборной с 2010 по 2012 год и с 2015 по 2018-й команда пять раз завоёвывала медали – золотую, три серебряных и одну бронзовую.



В период своего существования с 2015 года олимпийская сборная под руководством Олега Браташа выиграла четыре международных титула.