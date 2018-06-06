«Трактор» может пополниться нападающим Евгением Лапенковым

Одним из двух новичков, которые появятся в челябинском клубе благодаря сумме, вырученной от обмена Алексея Кручинина в СКА, станет нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков. Об этом сообщает портал chelyabinskhockey.ru.



33-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА, а свою профессиональную карьеру начал в чеховском «Витязе» в 2001 году. В КХЛ на счету Лапенкова 524 матча и 256 (103+153) очков при показателе полезности "-18" и 394 минутах штрафа. В прошлом сезоне крайний нападающий сыграл 55 встреч, в которых набрал 27 (9+18) баллов за результативность.



В «Тракторе» Лапенкова рассматривают как замену Александру Черникову, контракт с которым не будет пролонгирован.

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