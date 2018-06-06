Нападающий Аарон Палушай продолжит карьеру в Швеции

Американский форвард Аарон Палушай подписал двухлетний контракт со шведским «Эребру», информирует официальный сайт клуба.

Ранее хоккеист, по его словам, вёл переговоры с минским «Динамо», однако накануне руководство клуба опровергло эту информацию.

Гендиректор «Динамо» Мн: слухи о Палушае — утка, у нас есть другие кандидаты

Палушай присоединился к минчанам в ходе сезона-2016/17, в 18 матчах регулярного сезона набрал 12 (8+4) очков. В плей-офф он провёл две игры, не набрав очков, после чего выбыл из строя из-за травмы. Затем американец перебрался в шведский «Брюнас». Там он сыграл 51 встречу регулярного чемпионата, набрав 45 (19+26) очков. В плей-офф он провёл 6 матчей, записав в свой актив 5 (1+4) результативных баллов.