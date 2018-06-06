Брагин: очень рад продлению контракта. Спасибо ФХР и её руководству за доверие

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями после продления контракта с ФХР по схеме «2+2».



«Очень рад продлению контракта с Федерацией хоккея России. Спасибо ей и её руководству за доверие. У ФХР есть чёткий план развития на ближайший олимпийский цикл, и всё, что касается системе сборных команд, подчинено ему.



За предыдущие годы работы в сборной выстроена чёткая система подбора кандидатов, работа с видеоанализом. Моя задача как тренера системы сборных – не только добиваться хороших результатов на турнирах, но и готовить квалифицированных игроков для нашего хоккея – для национальной сборной в первую очередь.



Главное, чтобы на выходе из хоккейных школ у нас были более качественные игроки. Поэтому мы и создаём программы подготовки. Самое главное сейчас – воплотить это в жизнь. И нужно уйти в младшем возрасте от гонки за результатом. Кто-то из детей развивается раньше, кто-то позже, поэтому важно уделять внимание всем детям, а не только юным лидерам команды.



Сейчас есть очень плотное общение всех тренеров сборных команд между собой. Вся система сборных работает под единым началом, чтобы играть приблизительно в одинаковый хоккей. Все юниоры, которые взрослеют и поднимаются на ступень выше, должны знать азы нашей тактики, в какой хоккей им нужно играть. Поэтому сейчас со мной на Кубок Чёрного моря ездили Филатов и Голубович (тренеры 2001 и 2002 года рождения). Мы много общались, обменивались информацией. Все наши команды будут демонстрировать игровой, комбинационный хоккей, а не «бей-беги». Вообще, современный хоккей требует, чтобы хоккеист умел играть и в обороне, и в атаке», — приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

ФХР продлила контракты с Валерием Брагиным и Олегом Браташом по схеме «2+2»