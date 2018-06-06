Мэттьюс сменил агента на компанию, которая ведёт дела Макдэвида

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принял решение отказаться от услуг предыдущего агента.

Теперь делами 20-летнего хоккеиста занимается «Orr Hockey Group», которая также представляет интересы форварда Коннора Макдэвида, подписавшего в прошлом году восьмилетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на $ 100 млн.

Издание The Athletic сообщает, что Мэттьюс имеет право продлить действующий контракт с «Торонто» на срок до восьми лет. Предполагается, что игрок запросит сумму, близкую к той, что зарабатывает Макдэвид.

Мэттьюс в минувшем сезоне сыграл в 62 матчах чемпионата НХЛ и набрал 63 (34+29) очка.