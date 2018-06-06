«Сочи» пополнил 20-летний форвард Кирилл Беляев

Состав «леопардов» пополнил 20-летний нападающий бронзовый призер молодёжного чемпионата мира Кирилл Беляев.

Контракт форварда с «Сочи» носит двусторонний характер и подписан на один сезон – до 30 апреля 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

Уроженец Сургута всю карьеру провел в системе ханты-мансийской «Югры». Форвард отыграл 109 матчей в регулярных чемпионатах МХЛ и 15 – в плей-офф за «Мамонтов Югры», дважды выходил на лед в ВХЛ за тюменский «Рубин» и принял участие в 64 матчах за «Югру» в Континентальной хоккейной лиге.

В сезоне-2014/15 Кирилл сыграл за юниорскую сборную на чемпионате мира U18, а спустя два года с молодёжной сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира U20.

В общей сложности за 64 игры в КХЛ нападающий забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи при среднем игровом времени 8 минут 43 секунды.