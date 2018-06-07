Оши: «Вегас» мощно начинает домашние матчи, нужно быть умнее и нейтрализовать их

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии).

«Нам не следует многое менять. Единственное, на что следует обратить внимание, это количество потерь, особенно в начале матча. Все видят и понимают, что они начинают очень мощно, особенно на своей арене. Нам нужно действовать умнее и нейтрализовать эту мощь», — цитирует Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча.