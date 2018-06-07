«Трактор» заключил контракт с Евгением Лапенковым

«Трактор» заключил контракт с нападающим Евгением Лапенковым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем регулярном сезоне крайний нападающий выступал за ХК «Сочи». Он сыграл 55 встреч, в которых набрал 27 (9+18) баллов. В плей-офф хоккеист участия не принимал.

33-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА, а свою профессиональную карьеру начал в чеховском «Витязе» в 2001 году. В КХЛ он ранее выступал за «Нефтехимик», «Спартак», «Ак Барс», «Югру», «Автомобилист», и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности на счету Лапенкова 524 матча и 256 (103+153) очков при показателе полезности «-18» и 394 минутах штрафа.