«Авангард» обменял Артура Лауту в «Салават Юлаев»

ХК «Салават Юлаев» и омский «Авангард» произвели обмен. Уфимская команда получила права на серебряного призёра молодёжного чемпионата мира–2016, нападающего Артура Лауту, «ястребам» взамен достался вратарь «Толпара» Георгий Дубровский.



22-летний Лаута в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 сыграл три матча за «Югру», не отметившись результативными баллами. По ходу сезона форварда обменяли из Омска в Ханты-Мансийск, но позже он был возвращён из-за проблем с дисциплиной.

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