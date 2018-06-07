«Сент-Луис» планирует активную работу на трансферном рынке, приоритет — форвард

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о трансферных планах команды.



«Планируем ли активную работу на трансферном рынке? В нашем распоряжении есть ресурсы. В этом году мы будем поздно выбирать в первом раунде и можем обменять выбор на игрока, который усилит команду прямо сейчас. Многое изменится за период между тестированием молодёжи и 25 июня, когда можно будет начать переговоры с хоккеистами, выходящими на рынок свободных агентов. Есть небольшая группа игроков, которые представляют для нас интерес, если они выйдут на рынок.



В нашей команде есть несколько хоккеистов, которые получат статус ограниченно свободных агентов, и мы хотели бы подписать их. В последние годы мы вплотную подходим к потолку зарплат. Наше руководство хочет, чтобы мы были в числе сильнейших команд лиги. В НХЛ существует взаимосвязь между количеством вложенных средств и победами. Иногда бывают исключения. Но мы хотим быть конкурентоспособной командой и поэтому стремимся в максимальной степени использовать все имеющиеся у нас финансовые возможности», — цитирует функционера официальный сайт лиги.