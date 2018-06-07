Агент Зернова: мы будем обжаловать решение арбитража, Денис должен быть НСА

КХЛ признала, что нападающий Денис Зернов правомерно обменян из тольяттинской «Лады» в омский «Авангард». Агент хоккеиста Александр Черных сообщил, что данное решение лиги будет оспорено.



«Мы будем обжаловать решение арбитража, мы с ним с не согласны. Никаких контрактов с „Авангардом“ нами не подписано. Мы не выступаем против клубов КХЛ, которые претендовали на Зернова, но мы считаем, что в рамках положения, которое было оглашено лигой по отношению к клубам „Югра“ и „Лада“, Зернов мог быть продан до 1 июня. Мы считаем, что в данной ситуации Зернов должен получить статус НСА. Далее игрок примет решение, где он продолжит свою карьеру», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В КХЛ зреет новый скандал. Клубы снова не могут поделить игроков Теперь «Магнитка» и «Авангард» спорят за Варфоломеева и Зернова.