Пи Кей Суббэн будет экспертом в студии на матче «Вашингтон» — «Вегас»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн приглашён в качестве эксперта в студию, которая будет освещать пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (3-1). Хоккеист будет появляться в эфире до матча, а также в перерывах.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Счёт в серии — 3-1 в пользу «столичных». Начало пятой встречи — в 3:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Овечкин в шаге от Кубка Стэнли. Сможет ли «Вегас» продлить серию? Хоккейный сезон может закончиться.

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