«Вегас» — «Вашингтон»: составы команд на пятый матч финала Кубка Стэнли-2018

Стали известны составы команд на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1-3 в серии). Начало встречи— в 03:00 по московскому времени.

По сравнению с четвёртым матчем наставник гостей Барри Тротц не произвёл изменений в составе. В свою очередь главный тренер хозяев Жерар Галлан сделал две перестановки: Дэвид Перрон заменил в составе Райана Карпентера, а Уильям Каррье сыграет вместо Райана Ривза.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вегас»:



Флёри;

Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,

Энгелланд — Теодор, Так — Хаула — Нил,

Миллер — Сбиса, Татар— Икин — Перрон,

Носек — Белльмар — Каррье.

«Вашингтон»:



Холтби.

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;

Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;

Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.