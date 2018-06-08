«Вегас» — «Вашингтон»: составы команд на пятый матч финала Кубка Стэнли-2018

Стали известны составы команд на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1-3 в серии). Начало встречи— в 03:00 по московскому времени.
По сравнению с четвёртым матчем наставник гостей Барри Тротц не произвёл изменений в составе. В свою очередь главный тренер хозяев Жерар Галлан сделал две перестановки: Дэвид Перрон заменил в составе Райана Карпентера, а Уильям Каррье сыграет вместо Райана Ривза.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вегас»:
Флёри;
Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,
Энгелланд — Теодор, Так — Хаула — Нил,
Миллер — Сбиса, Татар— Икин — Перрон,
Носек — Белльмар — Каррье.
«Вашингтон»:
Холтби.
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.