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«Вегас» — «Вашингтон»: составы команд на пятый матч финала Кубка Стэнли-2018

«Вегас» — «Вашингтон»: составы команд на пятый матч финала Кубка Стэнли-2018
Хоккей / НХЛ

Стали известны составы команд на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1-3 в серии). Начало встречи— в 03:00 по московскому времени.

По сравнению с четвёртым матчем наставник гостей Барри Тротц не произвёл изменений в составе. В свою очередь главный тренер хозяев Жерар Галлан сделал две перестановки: Дэвид Перрон заменил в составе Райана Карпентера, а Уильям Каррье сыграет вместо Райана Ривза.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вегас»:

Флёри;
Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,
Энгелланд — Теодор, Так — Хаула — Нил,
Миллер — Сбиса, Татар— Икин — Перрон,
Носек — Белльмар — Каррье.

«Вашингтон»:

Холтби.
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.

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