«Вегас» — «Вашингтон»: нападающий хозяев Дэвид Перрон сделал счёт 2:2

В Парадайсе проходит второй период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:2, 1-3). Вторую шайбу рыцарей забросил Дэвид Перрон.

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Канадский форвард отличился на 33-й минуте матча. Татар вылез на пятак и подставил клюшку под наброс Миллера. В это время Юус и Перрон боролись на пятаке, защитник «Кэпиталз» толкнул соперника в ворота. И в итоге шайба от Перрона влетела в сетку. Форвард хоть и находился в площади ворот, но не мешал Холтби реагировать. Главный тренер «столичной» команды Барри Тротц запросил просмотр момента, после которого главные арбитры Вес МакКоли и Марк Жоанетт подтвердили взятие ворот.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.