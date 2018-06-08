Овечкин — первый российский капитан, выигравший Кубок Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые завоевали Кубок Стэнли.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – первый русский капитан клуба НХЛ, который поднял над головой Кубок Стэнли. До Овечкина только два европейских хоккеиста покоряли это достижение за всю историю НХЛ. Швед Никлас Лидстрём выигрывал Кубок Стэнли в «Детройт Ред Уингз» в 2008 году, а словак Здено Хара стал обладателем главного трофея НХЛ в 2011 году с «Бостон Брюинз».