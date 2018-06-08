Оши: мой отец страдает болезнью Альцгеймера, но он запомнит этот день

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1).

«Сейчас я испытываю самые потрясающие чувства, если не учитывать мою свадьбу и рождение двух дочерей. Мой отец сегодня присутствует на трибуне. Ему был поставлен диагноз — болезнь Альцгеймера. Он забывает множество вещей, но я ставлю свою з*дницу, что он запомнит этот день», — приводит слова Оши CBC.

После победы игрок не смог сдержать слёз.