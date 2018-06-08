Тротц: разбил бы «Конн Смайт Трофи» пополам для Овечкина и Кузнецова

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли — 2018 и вручение «Конн Смайт Трофи» капитану «столичных» Александру Овечкину.

«Кузнецов сыграл просто фантастически. Он взял на себя роль лидера в определённый момент. Он и Овечкин были нашими локомотивами. Если бы вы спросили меня, кто должен взять «Конн Смайт Трофи», то я бы подумал: «Парень, это будет очень трудный выбор». Наверное, Кузя заслужил это. Вероятно, пришлось бы разбить приз пополам, потому что для меня они оба хороши», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что из россиян помимо Овечкина приз MVP плей-офф завоёвывал только нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (2009).