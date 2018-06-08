Генменеджер «Вашингтона» — о будущем: если Тротц захочет вернуться, он вернётся

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан после исторической победы в пятом матче финала Кубка Стэнли 2018 года над «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии) прокомментировал будущее «столичной» команды. Напомним, после окончания этого сезона истекает контракт главного тренера Барри Тротца.

«Мы только что выиграли Кубок Стэнли. Контракт Тротца истекает 1 июля. Если он захочет вернуться, то он вернётся», — цитирует Маклеллана обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен.

Канадский специалист впервые за 19 лет тренерской карьеры пробился в финал плей-офф. Ранее команды Тротца никогда не проходили дальше второго раунда плей-офф.