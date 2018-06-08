Так: хочу поблагодарить людей, которые были с «Вегасом» весь фантастический год

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Так после поражения в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-4 в серии) поблагодарил фанатов «рыцарей» за их поддержку.

«Я бы хотел сказать, что у нас невероятные болельщики. Они нас поддерживали круглый год. Тяжело поднимать клюшки, когда прощаешься с публикой после заключительного матча сезона. Но так вот произошло. Хотел бы поблагодарить людей за то, что были с нами в течение всего фантастического года», — цитирует Така официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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