Оши: общая победа, мы бы не сделали это только с помощью Ови, Холтби или Кузи

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли—2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии).

«Это было действительно коллективное усилие. Мы бы не смогли сделать это только с помощью Ови, Холтби или Кузи. Этот результат — действительно заслуга всех. Каждую игру было много героев. И многие парни забили важные голы, совершили важные блоки или важные сейвы. Но при этом многие ребята делают маленькие вещи, которые, возможно, не получают известности, но это определённо дает вам победы в плей-офф. И в результате вы получаете кубок», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.