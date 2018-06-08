Михайлов: Овечкин — один из величайших игроков НХЛ, его можно сравнить с Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли.

«Я рад, что мечта Саши Овечкина, который долго хотел овладеть Кубком Стэнли, наконец-то осуществилась. Поздравляю его, Женю Кузнецова и Диму Орлова с такой крупной победой. Овечкин — один из величайших игроков НХЛ и российского хоккея, и он заслуженно добился своей цели. Поэтому я его поздравляю. Желаю, чтобы он на протяжении многих лет продолжал радовать себя и наш хоккей своими достижениями.

Можно ли сравнить Овечкина по статусу и влиянию с Уэйном Гретцки и Марио Лемье? Конечно, можно, почему нет?» — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.