Вячеслав Войнов проводит отпуск в Майами, ранее ему был запрещён въезд в США

Защитник Вячеслав Войнов, в прошлом сезоне выступавший в составе питерского СКА, проводит отпуск в американском Майами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок собирается вернуться в НХЛ.

Напомним, россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он вынужден был уехать из США. Перед тем как получить разрешение со стороны лиги, Войнову нужно оформить американскую визу и разрешение на работу. По всей видимости, Вячеславу уже удалось решить проблемы с первым требованием.

Из-за дисквалификации НХЛ защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В минувшем сезоне Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА он провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах.