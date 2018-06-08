Овечкин получил 13 голосов из 18 при определении обладателя «Конн Смайт Трофи»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил 13 первых мест из 18 возможных во время голосования по определению самого ценного игрока розыгрыша Кубка Стэнли, которое проводилось среди членов Ассоциации хоккейных журналистов. Этому хоккеисту вручается приз Конна Смайта.

В четверг «Кэпиталз», выступающие в НХЛ с 1974 года, впервые в истории завоевали Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.

32-летний Овечкин фигурировал во всех бюллетенях и ни в одном из них не опускался ниже второй строчки. Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером лиги в плей-офф, забросив 15 шайб. Овечкин стал вторым россиянином, награждённым призом Конна Смайта. Первым его получил центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в 2009 году.

Второе место в голосовании занял Евгений Кузнецов. Пять человек поставили его на первую строчку, 13 — на вторую. 17 человек из 18 отдали третье место голкиперу «Вашингтона» Брэйдену Холтби. В плей-офф вратарь одержал 16 побед и потерпел семь поражений, пропуская в среднем за игру 2,16 шайбы и парируя 92,2% бросков. В двух встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Один из выборщиков отдал третье место голкиперу «Голден Найтс» Марку-Андре Флёри.