Скудра: вратарский фактор сыграл большую роль в успехе «Вашингтона»

Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» и экс-вратарь «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Ванкувер Кэнакс» Петерис Скудра прокомментировал игру голкипера «столичных» Брэйдона Холтби.

«В этом сезоне он довольно средне провел регулярный чемпионат. Поэтому плей-офф начал на лавке — основным вратарем был Филипп Грубауэр. Однако, когда в первом раунде «Вашингтон» горел в серии 0:2, Холтби сумел выйти на лед, отлично провел следующие матчи и перевернул серию с «Коламбусом». Это дало хороший психологический импульс и самому голкиперу, и всей команде. Поэтому дальше они сумели одолеть «Питтсбург», вытянуть тяжелый финал конференции с «Тампа-Бэй» (4:3 в серии) и довести дело до конца в решающих матчах с «Вегасом». Вратарский фактор сыграл большую роль в успехе клуба», — приводит слова Скудры газета «Известия».