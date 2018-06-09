Марков: КХЛ даже близко не стоит рядом с НХЛ

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков назвал проблемы, с которыми столкнулся после переезда в Россию, а также сравнил уровень игры в КХЛ с главной североамериканской лигой.

«В бытовом плане все отлично, клуб предложил шикарные условия для моей семьи. Для меня удобство семьи – самое главное. Второе – это площадка, пришлось привыкать. Третье – скажем так, у нас лига говорит, что хочет ровняться и быть похожей на НХЛ. Но если говорить по-честному, то мы даже близко еще не рядом.

Во всем. От организации и до всего остального. Если КХЛ хочет быть на уровне, то почему бы не сделать одинаковые правила для всех? Я понимаю, что дворцы во всех городах разные, но ведь можно везде сделать одинаковые площадки, борта и стекла.Чтобы не было такого, что в Казани и Питере одни, а в условном Подольске, где прекрасный дворец, стоят огромные борта. Как будто бетонные», — цитирует Маркова «Спорт Бизнес Online».