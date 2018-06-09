NBC: лучший средний рейтинг трансляций Кубка Стэнли — в Лас-Вегасе и Питтсбурге

Канал NBC Sports подвел свои итоги плей-офф прошедшего сезона НХЛ и составил топ-10 городов, где трансляции Кубка Стэнли показывали лучший средний рейтинг.
Рейтинг – это количество людей, которые в среднем смотрели ту или иную программу. В данном случае он выражается в процентах от исследуемых локальных телевизионных аудиторий каждого из рынков. При этом учитывались все трансляции, а не только матчи «своих» клубов.
Лучшие показатели у Лас-Вегаса и Питтсбурга – по 4,5%.
Рейтинг топ-10 составлен таким образом:
1-2. Лас-Вегас – 4,5%
1-2. Питтсбург – 4,5%
3. Баффало – 3,3%
4. Вашингтон – 3,2%
5. Нэшвилл – 2,6%
6. Тампа – 2,5%
7-8. Балтимор – 1,9%
7-8. Бостон – 1,9%
9. Провиденс – 1,8%
10. Форт-Майерс – 1,7%
Средняя телеаудитория одного матча плей-офф в итоге составила 1,45 млн человек, что стало вторым результатом с 1997 года.
Стоит отметить, что пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Вашингтоном» посмотрели 6,714 млн зрителей