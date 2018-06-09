NBC: лучший средний рейтинг трансляций Кубка Стэнли — в Лас-Вегасе и Питтсбурге

Канал NBC Sports подвел свои итоги плей-офф прошедшего сезона НХЛ и составил топ-10 городов, где трансляции Кубка Стэнли показывали лучший средний рейтинг.

Рейтинг – это количество людей, которые в среднем смотрели ту или иную программу. В данном случае он выражается в процентах от исследуемых локальных телевизионных аудиторий каждого из рынков. При этом учитывались все трансляции, а не только матчи «своих» клубов.

Лучшие показатели у Лас-Вегаса и Питтсбурга – по 4,5%.

Рейтинг топ-10 составлен таким образом:

1-2. Лас-Вегас – 4,5%

1-2. Питтсбург – 4,5%

3. Баффало – 3,3%

4. Вашингтон – 3,2%

5. Нэшвилл – 2,6%

6. Тампа – 2,5%

7-8. Балтимор – 1,9%

7-8. Бостон – 1,9%

9. Провиденс – 1,8%

10. Форт-Майерс – 1,7%

Средняя телеаудитория одного матча плей-офф в итоге составила 1,45 млн человек, что стало вторым результатом с 1997 года.

Стоит отметить, что пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Вашингтоном» посмотрели 6,714 млн зрителей