Брылин: Тротц внёс значительный вклад в успех «Вашингтона»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

«По той игре, которую показали «Кэпиталз» в финале, победу в пяти матчах я считаю абсолютно заслуженной. А если ещё и учитывать два последних матча против «Тампы», где «Вашингтон» не дал ей забить ни одного гола, получается, что «Кэпиталз» в последних семи встречах проиграли только однажды.

У Тротца истекает контракт, и пока никто не знает, вернётся ли он на скамейку в следующем сезоне. Но его вклад в успех очевиден: «Вашингтон» в полной степени был тренерской командой, чья игра строилась на дисциплине и ответственности друг перед другом. «Кэпиталз» здорово сыграли в обороне без шайбы. За всем этим стоит тренерская работа», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.