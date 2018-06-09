Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» продолжают праздновать победу в розыгрыше Кубка Стэнли.

Они уже успели отметить победу в одном из ночных клубов Лас-Вегаса, вернуться в Вашингтон и привезти трофей на матч местной бейсбольной команды. На большинстве видео и фото кубок Стэнли был в руках капитана команды Александра Овечкина, который даже спал с ним во время перелёта, что породило множество шуток. Предлагаем вам принять участие в опросе «Когда Овечкин расстанется с кубком Стэнли?»

Проголосовать можно также на PlayBuzz.