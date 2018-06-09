Патрик Элиаш вошёл в тренерский штаб молодёжной сборной Чехии по хоккею

Стал известен тренерский штаб молодёжной сборной Чехии по хоккею.



Команду будет возглавлять Вацлав Варада, а одним из помощников станет двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш.



Звёздный чешский нападающий завершил карьеру в марте 2017 года в возрасте 40 лет из-за хронических проблем с коленом, которые не дали ему возможности играть дальше. За карьеру в НХЛ Элиаш набрал 1025 (408+617) очков в 1240 матчах. В плей-офф на его счету 125 (45+80) очков в 162 матчах.

Элиаш выступал под номером «26», который «Нью-Джерси» вывел из обращения.