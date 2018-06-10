Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Овечкин отпраздновал победу в Кубке Стэнли купанием в фонтане

Овечкин отпраздновал победу в Кубке Стэнли купанием в фонтане
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает праздновать победу в Кубке Стэнли.

Овечкин в парке Джорджтаун искупался в фонтане с обнажённым торсом, после чего несколько раз отжался и попал в объятия партнёров по команде и фанатов клуба.

Фото также доступно на канале Sports Illustrated в социальной сети «Твиттер».

Напомним, что 8 июня состоялся пятый матч финальной серии плей-офф, в котором «Кэпиталз» обыграли «Вегас» — 4:3. Эта победа стала четвёртой в серии для «столичных».
Стоит отметить, что «Вашингтон» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории.

Овечкин в автобусе целует кубок Стэнли и поёт об Илье Ковальчуке
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент