Илья Ковальчук проводит переговоры с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе»

Российский нападающий Илья Ковальчук, который в нынешнее межсезонье намерен вернуться в НХЛ, находится в Калифорнии, где проводит встречи с двумя клубами.

TSN информирует, что 8 июня Ковальчук общался с представителями «Лос-Анджелес Кингз», а вскоре его ожидает встреча с руководством «Сан-Хосе Шаркс». Ранее интерес к Ковальчуку опровергли в «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.