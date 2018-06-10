Чандлер Стивенсон отвезёт кубок Стэнли в Гумбольдт в память о погибших игроках

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Чандлер Стивенсон рассказал, как использует день, который отведён ему для хранения кубка Стэнли.
«Я знал некоторых парней, которые находились в разбившемся автобусе. Хочется что-нибудь сделать для жителей Гумбольдта», — рассказал Стивенсон, являющийся уроженцем провинции Саскатун, в которой находится Гумбольдт.
Напомним, юниорская канадская команда «Бронкос» 6 апреля 2018 года попала в автокатастрофу. Погибло 16 человек, ещё 13 получили ранения разной степени тяжести.
«Сегодня мы все – «Бронкос». В НХЛ почтили память погибших в аварии юниоров
Количество жертв автомобильной аварии в Канаде выросло до 15 человек.