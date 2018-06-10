Дмитрий Орлов пообещал привезти кубок Стэнли в Новокузнецк

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал, что привезёт главный трофей Национальной хоккейной лиги в родной Новокузнецк.

«Новокузнецк, жди кубок Стэнли, обязательно его увидите», — рассказал Орлов в прямом эфире в социальной сети «Инстаграм».



Дмитрий выступал за новокузнецкий «Металлург» с 2007 года, защитник сыграл 108 игр, в которых забросил семь шайб и отдал 14 голевых передач. Орлов до отъезда в систему «Вашингтона» дважды становился серебряным призёром юниорского чемпионата мира (2008 и 2009), а также завоёвывал серебряные медали МХЛ (2010).

В 2011 году Орлов перебрался в Северную Америку.