«Нефтехимик» проводит акцию по уборке города

Хоккейный клуб «Нефтехимик» призвал болельщиков принять участие в акции по уборке территории Нижнекамска.

«13 июня в 16:30 игроки и сотрудники ХК «Нефтехимик», а также волонтёры приведут в порядок остановку «Тихая Аллея», которая оформлена в фирменном стиле клуба. Болельщиков, фанатов нашей команды приглашаем присоединиться к нам.



Мы призываем горожан, трудовые коллективы города в преддверии любимого всеми праздника Сабантуй выйти на уборку городских улиц и площадей, привести их в порядок. Ведь к нам на праздник приедет очень много гостей из разных уголков страны. А гостей принято встречать, создав в доме уют и чистоту», — говорится в заявлении на официальном сайте нижнекамского клуба.