«Коламбус» может подписать защитника Коула до открытия рынка свободных агентов

Защитник Иэн Коул готов подписать новое соглашение с «Коламбус Блю Джекетс» до 1 июля.

«Это непростой вопрос. Конечно, с нетерпением ожидаешь возможность стать свободным агентом. Но для меня не будет проблемой подписать контракт с «Коламбусом» до открытия рынка. До переезда в стан «Блю Джекетс» я ничего не знал о команде и городе. Но теперь уже привык ко всему, здесь замечательное место с потрясающими людьми», — приводит слова хоккеиста The Athletic.

29-летний защитник перешёл в «Коламбус» во время трансферного дедлайна сезона-2017/18 из «Питтсбург Пингвинз». В составе «Блю Джекетс» он провёл 20 матчей регулярного чемпионата, набрав 7 (2+5) очков с показателем полезности «+11». В плей-офф Коул сыграл шесть встреч, сделав три результативные передачи.