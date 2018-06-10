«Нефтехимик» будет постоянно командировать семь хоккеистов в фарм-клуб

Стали известны некоторые детали договора о сотрудничестве нижнекамского «Нефтехимика» и самарского ЦСК ВВС.

Клуб КХЛ в течение чемпионата на постоянной основе будет командировать в ЦСК ВВС семерых хоккеистов, информирует официальный сайт ВХЛ. Кроме того, четверо хоккеистов (1994 и 1995 г.р.) из Нижнекамска в межсезонье будут на просмотре в ЦСК ВВС. Их имена не уточняются.

«Нефтехимик» заключил соглашение о сотрудничестве с ЦСК ВВС в конце мая нынешнего года. Ранее самарский клуб ВХЛ сотрудничал с тольяттинской «Ладой», впоследствии исключённой из КХЛ.