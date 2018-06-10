«Питтсбург» может пополниться форвардом «Аризоны» Максом Доми

23-летний нападающий «Аризоны Койотс» Макс Доми может быть обменян в «Питтсбург Пингвинз».

Такой вариант развития событий предсказывает известный инсайдер портала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Доми был задрафтован в 2013 году в первом раунде под общим 12-м номером. Макс провёл последние три сезона в «Аризоне». В регулярном чемпионате-2017/18 Макс принял участие во всех 82 матчах. В них он записал в свой актив 45 (9+36) результативных баллов при показателе полезности «-7» и 73 минутах штрафного времени.