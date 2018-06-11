Павелец — о ЧМ-2018: Россия — не идеальное место, чтобы смотреть футбол

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ондржей Павелец прокомментировал итоги минувшего сезона для «синерубашечников», а также поделился мнением о стартующем 14 июня в России чемпионате мира 2018 года по футболу.

«Сезон получился неоднозначным. С одной стороны, я был рад, что продолжил играть в НХЛ и попал в великую команду. В команде выполнили обещание, которое было мне дано. Я получил возможность сыграть 20 матчей. Это здорово. С другой стороны, нам не удалось попасть в плей-офф, поэтому сезон невозможно оценить положительно.

Новый контракт? Ситуация складывается таким же образом, как и ровно год назад. Я не знаю, где продолжу карьеру. Я ждал 1 июля, чтобы узнать появятся ли у меня варианты в НХЛ. Тогда позвонили из «Рейнджерс». Теперь я нахожусь в такой же ситуации. В Европу я возвращаться не собираюсь. Буду ждать предложения столько, сколько потребуется. Неделю, месяц, два месяца.

Поеду ли я на чемпионат мира по футболу? Россия — не идеальное место, чтобы смотреть футбол. К тому же у меня нет любимой сборной на этом турнире. Мне нравится команда Италии, но она не попала на чемпионат, как и сборная Чехии. Но мне нравится сам турнир. Все в течение месяца только и будут, что о нём говорить. Это весело. Кто победит? Это может быть Германия или Португалия с Роналду, но лично я желаю победы Аргентине. Она может стать самой важной для Месси», — цитирует Павелеца ISport.