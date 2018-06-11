Сеничев: надеемся, что Титов сумеет поставить «Трактору» интересный хоккей

Директор «Трактора» Иван Сеничев прокомментировал изменения в составе клуба, которые произошли в нынешнее межсезонье.

«Второй сезон подряд, слава богу, результаты идут по нарастающей. И особенно после «бронзового» дубля, достигнутого «Трактором» и «Белыми Медведями», надо многое сделать, чтобы оставаться в топе клубов КХЛ.

Формирование команды практически завершено. Самое главное, мы сумели сохранить основной костяк игроков и тренерского штаба. Позиции, потребовавшие точечного усиления после ухода ряда хоккеистов, закрыты. Во вратарской линии это Александр Судницин, достойный партнёр Василия Демченко. К нам пришли сильные легионеры Райан Стоу и Александер Бергстрём, бывшие лидерами в «Спартаке» и «Сибири». Вернулся Антон Глинкин — любимец челябинской публики, подписан Евгений Лапенков, лидер ХК «Сочи».

Новый главный тренер «Трактора» Герман Титов — хоккейный человек, имеющий в активе отличную карьеру игрока, и, будем надеяться, он сумеет поставить интересный хоккей с этой достаточно боеспособной командой. Посмотрим, что получится, самое главное — на сегодня складывается хороший коллектив с рабочей позитивной атмосферой», — цитирует Сеничева пресс-служба клуба.