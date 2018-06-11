Сергачёв: Овечкин ничем не удивил — просто постоянно забивал голы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» (3-4).

«Поражение 0:4 в решающей игре? Были готовы и морально, и физически. Мы же все профессионалы в команде. Видимо, просто не пошла игра, ведь могли очень много забивать, но не реализовали свои моменты. Да много ошибок мы не делали, но когда их совершали, соперник мигом наказывал нас. Конечно, и доля везения есть, всё-таки исход серии решался в одной игре.

Обидно очень проигрывать, когда находишься в шаге от выхода в финал. Когда так долго к этому идёшь, когда привыкаешь ко всей этой рутине плей-офф, тяжело проигрывать и отправляться в отпуск. Непросто было это принять. Но до этого у меня тоже были проигрыши. Со всем можно справиться. Расстраиваться бессмысленно, надо делать выводы и работу над ошибками.

Василевский? Андрей нас тянул весь сезон. Когда у нас ничего не получалось, Вася играл. Не зря его номинировали на «Везину», считаю, что он лучший вратарь НХЛ. У Васи нет слабых мест — он молодой, атлетичный, хорошо играет с шайбой. Одним словом — лучший.

Чем удивил Овечкин? Да ничем не удивил, просто постоянно забивал голы. Его стабильность удивляет —у него нет никаких спадов. Мне кажется, Овечкин сейчас намного лучше стал играть в обороне, отрабатывал каждый момент в плей-офф, под шайбу ложился», — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.